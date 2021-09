Ruzie op de bouwplaats: dakdekker slaat collega met hamer vol in het gezicht

HENGELO/ENSCHEDE - Bij een zware mishandeling op een bouwplaats in Hengelo is afgelopen week een gewonde gevallen. Het slachtoffer is een medewerker van een pannen- cq dakdekkersbedrijf uit Enschede.

De man had vorige week op de bouwplaats - de mannen waren bezig met het aanbrengen van een dak - een discussie met een collega. Tijdens de woordenwisseling verloor een collega waarschijnlijk zijn zelfbeheersing. Op beelden van een bewakingscamera is te zien hoe de mannen druk gebarend tegenover elkaar staan. Plotseling grijpt een van de mannen een hamer en slaat daarmee zijn collega vol in het gezicht. Het slachtoffer krijgt daarna nog een flinke klap met een ander stuk gereedschap.

‘Netjes oplossen’

Het slachtoffer heeft verwondingen aan het gezicht opgelopen en moest daarvoor in het ziekenhuis worden behandeld. De eigenaar van het dakdekkersbedrijf vindt het heel vervelend wat er is gebeurd. „Er is onder mekaar wat gezeur geweest bij de medewerkers”, zegt de eigenaar. „Dat is uit de hand gelopen.” Hij bevestigt dat een medewerker een andere collega met een gereedschap heeft geslagen. „Het slachtoffer heeft een hechting boven het hoofd en bij het oor, dus dat valt reuze mee. We hebben de medewerker waar het om gaat op non-actief gesteld. We proberen het intern netjes op te lossen.”

Maar dat op non-actief stellen blijkt van korte duur. Want tot verbazing van de Hengelose opdrachtgever ziet hij maandag de verdachte van de mishandeling gewoon weer rondlopen op de bouwplaats. „Ik wil eigenlijk helemaal niet hebben dat zo’n idioot hier rondloopt”, aldus de Hengeloër. De eigenaar van het bedrijf heeft de opdrachtgever laten weten dat de medewerker waar het om gaat excuses zou hebben aangeboden.

Geen aangifte

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er - nog - geen aangifte is gedaan. „Er is al wel het een en ander rond het incident vastgelegd en we kijken of we beelden kunnen veiligstellen zodat we die kunnen gebruiken voor een eventueel onderzoek.”