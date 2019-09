Ruzie tussen inzittenden van BMW na crash met Bastion Hotel in Tilburg

Man in elkaar geslagen nadat hij groepje jongeren aanspreekt die met ziektes schelden

11:26 OSS - Een man is zaterdagavond in Oss in elkaar geslagen door drie jongens en een meisje nadat hij ze had aangesproken, omdat ze met de meest vreselijke ziektes naar voorbijgangers riepen. Dit gebeurde in het bijzijn van zijn 13-jarige zoontje en diens vriendje.