Bekende GelderlandersWat doen bekende Gelderlanders in het weekend? Elke week bespreekt iemand hier zijn of haar programma.

Naam: Maarten Bakker (30)

Woonplaats: Nijmegen

Functie: Raadslid VVD, zelfstandig adviseur

Huisgenoot: wolfhond Fitz (13 weken oud)

Van carnaval gaat uw hart sneller kloppen, begrijp ik?

,,Ja! Ik ben lid van de Nijmeegse carnavalsvereniging De Duumkes. We beginnen op vrijdag met het Hofbal in de Vereeniging, dan ga ik nog een dagje mee met vrienden waar ik vroeger wagens mee bouwde. Ik ben getogen in Groesbeek, vandaar. Bij de optochten in De Horst en Groesbeek ben ik van de partij en aansluitend bij het feest in de tent.”

Hoeveel bier gaat erin?

,,Niet te veel, maar zeker niet te weinig. Leuk biertjes drinken, zeg maar. Ik ben goed getraind in het studentenleven. Bovendien kom ik uit een bourgondische familie. ’s Avonds een vent, ’s ochtends een vent.”

U hebt een bijzondere hobby, vertel eens...

,,Overleven in de wildernis. Dan ga ik een paar dagen het bos in, en dan moet ik er levend uitkomen. Tot nu toe is dat gelukt, anders stond ik niet in deze rubriek. Ik ben al in Ierland, Schotland, Duitsland, Frankrijk en België geweest. De Balkan staat nog op mijn verlanglijstje.”

Moet u dan in Bear Grylls-stijl uw eigen voedsel zoeken?

,,Haha, nee, niet zo extreem. Ik neem wel een rugzak mee, een mes en een slaapzak. En van die zakken met gevriesdroogd eten, zoals ze ook in het leger hebben. Als ik echt wild wil eten, neem ik een vishengel mee.”

U hebt sinds kort een maatje dat bij dit avontuur gaat aansluiten.

,,Fitz! Hij is een wolfhond. Perfect om het bos mee in te gaan. Hij ziet er machtig uit. Het zijn eigenwijze honden, maar goed te trainen. Hij is vernoemd naar een karakter uit de fantasytrilogie De boeken van de Zieners van Robin Hobb. Daarin raakt een mens bevriend met een wolf. Fitz gaat nu al overal mee naartoe. Ik werk veel buiten de deur, ook in het weekend.”

Quote Ik werk graag buiten, dan zoek ik een mooie plek in het bos Maarten Bakker

Waar vinden we u?

,,Ik houd van bruine kroegen. Mijn stamcafé is De Parade op Plein 44, Fitz heeft daar zijn eigen kussen. Dan zitten we achterin, ik in zo’n grote, luie stoel met een kop koffie, laptop op schoot. Ik werk ook graag buiten, dan zoek ik een mooie plek in het bos.’’