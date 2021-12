’s Avonds uit eten in Duitsland? Ik snap dat wel

Loïs Openda dirigeert Vitesse naar zege op Heracles

ARNHEM - Loïs Openda is de man in vorm bij Vitesse. Aan de hand van de Belg is de Arnhemse club geklommen naar plek vier in de eredivisie. De huurling zette de Gelderse formatie zondag op het juist spoor, op het moment dat Max Verstappen als wereldkampioen over de finish reed in Abu Dhabi: 2-1.

12 december