Sabotage bij AkzoNobel, maar geen saboteur

‘De stroomstoringen zijn niet technisch verklaarbaar’, zo concludeerde een speciaal onderzoeksteam van AkzoNobel in juni 2016. Het team ging aan de slag omdat men menselijk handelen vermoedde als oorzaak van de storingen. Het oog viel al snel op een technicus, die al bijna vier jaar in dienst was bij AkzoNobel.

Het Gerechtshof in Arnhem laat in haar uitspraak van 14 maart echter geen spaan heel van de bewijsvoering van AkzoNobel. Op niet één van de camerabeelden van Hoffmann is volgens de rechter te zien dat de technicus op het moment van de storing een handeling uitvoert die als sabotage is aan te merken. Sterker: er is maar één opname, die van 16 september, waarop de technicus daadwerkelijk te zien is met een handeling die door AkzoNobel werd uitgelegd als sabotage. Maar de opname blijkt van net ná de storing te zijn.