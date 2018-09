Salaris schooldirecteuren moet even hard stijgen als dat van leerkrachten

Ontslagen docent Het Rhedens ontvlucht woonplaats

11 september DIEREN - De wegens onzedelijk gedrag ontslagen docent van Het Rhedens in Dieren heeft dinsdagavond op advies van de politie besloten om zijn woonplaats te verlaten. Zijn gezin verblijft nu tijdelijk op een plek elders in Nederland, 'waar iedereen even op adem kan komen'.