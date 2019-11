Salarissen hogeropgeleiden stijgen, mbo’ers hebben het nakijken

Tegengestelde trends

Zo ging de helft van de mannelijke werknemers in de makelaardij met een wo-opleiding er tenminste 800 euro bruto per maand op vooruit. Het salaris van mannen in de mediasector (mbo-niveau) is in twee jaar tijd vaak nog geen 100 euro bruto per maand gestegen.



Eigenlijk zie je twee tegengestelde trends, zegt Jaap van Muijen, onderzoeker en hoogleraar psychologie bij Nyenrode. ,,Data tonen aan dat een opleiding ertoe doet. Hoe hoger je bent opgeleid, hoe groter de kans dat je salaris is toegenomen. Hoe lager je bent opgeleid, hoe hoger de kans dat je salaris is afgenomen.’’



Een directe verklaring is lastig te geven. ,,Ik heb me er ook over verbaasd. Er zijn veel personeelstekorten op mbo-niveau, daarom had ik wel verwacht dat de salarissen in ieder geval niet omlaag waren gegaan.’’