Samenleving hoeft niet te betalen voor bewuste gezondheidsrisico's van anderen

Winkelen bij de Voedselbank nu al groot succes

10:14 ARNHEM - Klanten van de Voedselbank kunnen sinds deze week winkelen in het centraal uitgiftepunt in Arnhem-Zuid. Ze krijgen geen gevulde kratten mee, maar mogen zelf uitkiezen wat ze willen hebben. De Voedelbankwinkel in Arnhem is de eerste van zijn soort in Gelderland.