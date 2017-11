Sandd: Keijzer kiest voor monopolie postmarkt

Kamer wil rol Nederland in zaak Julio Poch weten

30 november De Tweede Kamer wil weten wat de rol van de Nederlandse overheid is geweest bij de uitlevering van piloot Julio Poch door Spanje aan Argentinië, jaren geleden. Nu Poch is vrijgesproken, dient de waarheid boven tafel te komen, stellen VVD, D66 en PvdA in Kamervragen aan de ministers van Buitenlandse Zaken en Justitie & Veiligheid.