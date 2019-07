Sandra (31) overleed vlak na geboorte van haar dochter, maar geld voor de begrafenis is er niet

Sandra (31) kwam onlangs hoogzwanger vanuit Nigeria naar Goes om een nieuw leven te beginnen met haar man Randy. Maar op zaterdag 13 juli werd ze, net bevallen van een dochter, niet meer wakker. Ze had nog geen verblijfsvergunning, zorgverzekering en haar Nigeriaanse reisverzekering zal lang niet alle kosten kunnen dekken. Geld voor de begrafenis, die waarschijnlijk volgende week zal plaatsvinden, is er niet.

,,Ze verdient een waardig afscheid”, vindt schoonzus Nienke de Klerk, die een inzamelingsactie is gestart. ,,We kunnen haar toch niet door de gemeente laten begraven zonder dienst?”

Het is zaterdagmorgen 13 juli. Sandra en Randy wonen net een week samen in hun eigen appartementje in Goes. Als Randy wakker wordt hoort hij een oppervlakkige ademhaling bij zijn vrouw. Hij voelt aan haar rechterarm. Die is al koud. Hij belt zijn vader en stiefmoeder. Ze beginnen meteen met reanimeren. Ook een ambulance, brandweer en traumahelikopter zijn snel ter plaatse. Maar de hulp mag niet meer baten. Sandra, in mei bevallen van dochter Elena, is overleden.

Mysterieuze klachten

De familie komt in een achtbaan terecht. Sandra en Randy waren weliswaar in december in Nigeria getrouwd en met Pasen naar Nederland verhuisd, maar veel zaken zijn nog niet geregeld. Dat komt onder meer door de mysterieuze klachten waar Sandra al maanden mee kampt, waardoor ze dodelijk vermoeid is en nauwelijks voor haar dochtertje kan zorgen. ,,Ze had nog geen verblijfsvergunning. Daar waren we wel mee bezig, maar omdat het niet goed ging met Sandra was het nog niet rond”, vertelt schoonzus Nienke, die een doneeractie is gestart om de begrafenis te kunnen bekostigen. ,,Ze had weliswaar een reisverzekering in Nigeria afgesloten, maar we hebben geen idee welke kosten worden gedekt. Ook had ze nog geen zorgverzekering in Nederland.”

Nienke maakte met Pasen voor het eerst kennis met Sandra en ze hadden meteen een klik. ,,We hebben dezelfde leeftijd, allebei 31 jaar. Ze kwam hoogzwanger vanuit Nigeria om samen met mijn stiefbroer te beginnen aan een leven hier in Nederland. En ik was ook in verwachting. Hoe leuk is het dat je samen zwanger kunt zijn. We keken allebei enorm uit naar onze dochters.”

Bloeddruk

De bevalling bij Sandra verloopt verre van vlekkeloos. ,,Haar bloeddruk was veel te hoog, ze werd daarvoor ook opgenomen in het ziekenhuis in Goes. De bevalling moest worden opgewekt en op 19 mei beviel ze van Elena. Een mooie, gezonde baby. Bijna twee weken lag ze in het ziekenhuis, maar de hoge bloeddruk en andere klachten bleven. Ze knapte ook niet echt op. Toen we door de huisarts naar de SEH werden gestuurd, bleek al snel dat zij ernstig hartfalen had. Maar ze mocht met een lading medicijnen naar huis. Maar van die medicijnen werd ze alleen maar zieker. Op dat moment woonden ze met het gezinnetje nog tijdelijk bij mijn moeder. Net toen ze eindelijk hun eigen appartementje hadden, is ze overleden.”

Mortuarium

Sandra ligt momenteel in het mortuarium in Goes. Lange tijd was onzeker wat er met haar lichaam zou gebeuren. Terug naar Nigeria wilde de familie niet, uit angst voor represailles omdat ze het land had verlaten voor een blanke man. ,,Het gebied waar zij vandaan komt, is erg gevaarlijk. Bovendien wilde de familie dat haar dochtertje het graf kan bezoeken”, vertelt Nienke. ,,Maar geld voor een begrafenis is er niet. Mijn stiefbroer heeft een eigen bedrijf, hij is alweer aan het werk om geld te verdienen. Hij heeft niet eens tijd om te rouwen en zit continu in de regelstand. Geld maakt het verlies niet beter en geeft Elena haar moeder niet terug. Maar het maakt het voor ons iets makkelijker om de begrafenis te regelen die we Sandra zo gunnen.”

De familie van Sandra, die ook niet rijk is, zou in eerste instantie ook niet bij de uitvaart aanwezig kunnen zijn, maar er is een kans dat ze komend weekend toch naar Nederland kunnen komen. ,,De begrafenis zou dan maandag of dinsdag kunnen zijn. Ik hoop zo dat we die 5000 euro die nodig is voor de begrafenis kunnen ophalen, zodat Sandra een waardig afscheid krijgt. Met bloemen.”