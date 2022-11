Sandra H. liet Ichelles moeder en broer binnen in winkel, terwijl lichaam in pashokje lag

Het levenloze lichaam van Ichelle van de Velde (29) lag in een pashokje achter een stapel dozen in de winkel van Sandra H. toen Ichelles moeder en broer op 3 januari 2021 binnenstapten om opheldering aan haar te vragen.

Speurhonden van Signi zochten op die zondagochtend voor het eerst naar Ichelle, die op 14 december voor het laatst levend was gezien. De zoektocht met honden begon bij Ichelles winkel in de Burgemeester Erasmusstraat in Oostburg. H. was toen ook in haar eigen winkel en liet Ichelles moeder Miranda en broer Jeffrey binnen om over de verdwijning te praten en ze rond te laten kijken. In de winkel hing een sterke wierrookgeur, mogelijk om een stank te verhullen. H. werd dinsdag gevraagd hoe ze daarop terugkeek. ,,Als ik Ichelles plaats kon innemen had ik dat gedaan’’, zei ze geëmotioneerd.

Ichelle kwam op 15 december om het leven in de spirituele winkel van H. Volgens de Belgische verdachte waren ze eerst urenlang in gesprek en mondde dat uit in een discussie. Daarbij gaf eerst Ichelle een duw en reageerde zij daarop met een duw in Ichelles rug. Ichelle viel voorover en viel volgens H. met haar hoofd tegen een punt van de verwarming. Ze verloor daardoor het bewustzijn. ,,Ze ademde niet meer. Ik was in paniek, alles was zwart voor mijn ogen. Toen heb ik haar keel zachtjes dichtgeknepen’’, zei H. daarover tegen de rechter.

Na Ichelles overlijden probeerde Sandra H. haar lichaam uit de winkel te krijgen, maar dat lukte niet. ,,Ze was te zwaar voor me.” Op 21 december reed de Belgische naar een bouwmarkt in Brugge waar ze een repricozaag, hakbijl, ducttape en een ontgeurder kocht. Nadat ze het lichaam van Ichelle in stukken had gezaagd, gooide H. de delen in etappes weg in het uitwateringskanaal tussen Sluis en Retranchement. Enkele lichaamsdelen bracht ze eerst over naar een garage bij haar woning in Aardenburg. De rechter wilde weten waarom? ,,Het leek er wel op alsof u geen afscheid kon nemen.” Om de delen te vervoeren, vroeg H. hulp aan haar toen 13-jarige zoon, die geen idee had wat hij versleepte.

Na haar aanhouding zei H. dat ze in opdracht had gehandeld van een ander. Daarmee wees ze op haar ex Felix Mortelmans, die hem er volgens haar had ‘ingeluisd’. Bij de politie vertelde H. dat Felix het volgende had gezegd: ‘Als ik Ichelle niet kan krijgen, dan jij ook niet.’’ Maanden later kwam ze daarop terug en ze bekende dat zij als enige verantwoordelijk was voor Ichelles dood. De rechter wilde dinsdag weten waarom H. in eerste instantie Felix als dader aanwees. H. kon daar niks op zeggen. ,,Ik kan daar geen antwoord op geven, omdat ik het antwoord niet weet.’’

De rechter schetste dinsdag hoe Sandra en Ichelle elkaar in mei 2020 hadden leren kennen en dat hun vriendschap steeds intiemer werd, waarbij ook een trio besproken werd tussen Ichelle, Sandra en haar ex Felix. Ichelle en Felix werden vervolgens verliefd op elkaar. ,,Ik wilde haar behoeden voor Felix, omdat ik hetzelfde zag gebeuren wat mij is overkomen’’, zei H. die naar eigen zeggen binnen haar huwelijk met Felix slecht behandeld werd.

De moordzaak trekt veel aandacht van media, zowel regionaal als landelijk. Ook vanuit België zijn journalisten naar de rechtbank in Middelburg gekomen. De zaak is ook te volgen via een livestream.

De PZC doet verslag via Twitter: