Satirische site haalt artikel over Urk offline na bedreigingen

Coronavirus LIVE | Nederland liet miljoenen vaccins glippen, WHO wil extra onderzoek naar ‘ontsnap­ping’ virus uit lab

18:17 Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is gestegen tot 2410, het hoogste aantal sinds 19 januari. En de afgelopen zeven dagen zijn in ons land bijna 52.000 mensen positief getest op het coronavirus. Dat is een kleine 13 procent meer dan een week eerder. Verder roept WHO-baas Tedros op tot onderzoek naar de vraag of het coronavirus uit een Chinees laboratorium stamt en liep Nederland vele vaccins mis omdat het in een vroeg stadium geen deal sloot met de universiteit van Oxford. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Het nieuws van de afgelopen dagen vind je hier terug.