‘Schaatsprofessor’ Marnix ten Kortenaar wil scoren met zeezoutbatterij: ‘We zijn er klaar voor’

Hij heeft net een rondje door de bossen bij Epe gerend, met de kop in de wind over de Dellen. ,,Niet op full speed hoor, die tijd is wel geweest. Zo fris en fruitig als toen ben ik niet meer’’, zegt hij lachend terwijl hij de lobby inloopt van het Fletcher Hotel in Epe. ,,Maar sporten doe ik ook nog steeds heel graag. Vooral voor het hoofd. Want dat zit constant vol met ideeën. Koffie dan maar?’’



Marnix ten Kortenaar is de naam. Hij is een veelzijdig mens. Schaatste tussen 1989 en 2005 op hoog niveau maar haalde nooit echt de wereldtop. In 1998 werd hij tiende op de Olympische Spelen in het Japanse Nagano. Het leverde hem de bijnaam ‘Mister Ten’ op. De schaatsprofessor, was een andere bijnaam. Naast het ijs heeft hij namelijk nog een grote liefde: de scheikunde. Tijdens zijn schaatscarrière promoveert hij aan de Technische Universiteit in Delft. In 2003 wordt hij doctor in de elektrochemie. ,,Ik was die schaatsende chemicus. Of de chemische schaatser. Wat je wilt.’’