‘Schaf dat veelkoppig monster snel af om huis betaalbaar te maken’

Oorlog Oekraïne LIVE | Kiev: ‘Troepen blijven oprukken in regio Charkov, nog 50 kilometer tot Russische grens’

Oekraïense troepen rukken in de regio Charkov op naar het noorden, zuiden en oosten. Volgens opperbevelhebber Valeriy Zaluzhnyi is er ‘nog 50 kilometer te gaan’ tot de Russische grens. Een dag nadat Rusland door deze snelle opmars zijn belangrijkste bolwerk in de regio, Izjoem had verlaten, meldde Moskou precisieaanvallen op Oekraïense legerposities in het gebied. Blijf hieronder op de hoogte van de ontwikkelingen in Oekraïne via ons liveblog.

15:56