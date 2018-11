Scheuren in de muur door het lage grondwaterpeil? Meld ze

VIDEO Emile Ratelband tegen rechter: Ik lijd onder mijn leeftijd

11:43 Emile Ratelband, zelfverklaard bewustzijnsverruimer, stelde vanochtend voor de rechtbank in zijn woonplaats Arnhem dat hij ‘lijdt’ onder zijn officiële leeftijd. Hij voelt zich al heel lang ‘20, 25 jaar jonger’ dan dat hij volgens officiële documenten is en vroeg de rechtbank om zijn geboortedatum te veranderen van 11 maart 1949 in 11 maart 1969.