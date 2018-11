'Schiet de dieren maar dood, want anders sterven ze in de winter'

OostvaardersplassenDe provincie Flevoland mag 1830 van de naar schatting 2320 edelherten in natuurgebied Oostvaardersplassen laten afschieten. Dat heeft de rechtbank in Lelystad gistermorgen bepaald. Volgens de rechtbank is met de opdracht voor de massale afschot van edelherten, die de provincie verstrekte, juridisch gezien niets mis. Maar een andere procedure, tegen de vergunning, kan de 'geplande jacht' alsnog stoppen.

Het was een drukte van jewelste, gisterochtend in de rechtbank van Lelystad. De vijf dierenrechtenorganisatie (waaronder stichting Faunabescherming, stichting Dierbaar Flevoland, Stichting Stamina en de Vogelbescherming) die bezwaar maakten tegen de opdracht om de edelherten dood te schieten, waren aanwezig. Ook een flinke groep dierenactivisten liet zich zien. Die hebben zich verenigd onder de naam Code Rood.

Belangen

Al die partijen hebben verschillende belangen en doelen. De activisten - geen partij in dit kort geding - willen dat de dieren in de Oostvaardersplassen bijgevoerd worden. En dat er anticonceptie komt, om te voorkomen dat de hertenpopulatie te groot wordt en de dieren wegens gebrek aan voedsel de hongerdood sterven.

De Faunabescherming - wel partij in de juridische strijd - wil meer ruimte voor de dieren en vindt dat de natuur haar gang moet gaan. Waar de vijf partijen en activisten het wel over eens zijn: de afschot mag niet doorgaan.

Bezwaren

Daarom werd er bezwaar gemaakt tegen de opdracht die het college van de provincie Flevoland gaf aan Staatsbosbeheer. De rechter veegde alle bezwaren van tafel. De opdracht - afschieten dus - is rechtmatig. Wel mag er pas begonnen worden met het schieten na 29 november, omdat er dan nóg een juridische zaak tegen de vergunning is.

De provincie erkent dat tijdens die nieuwe zaak alsnog een verbod tot schieten kan worden opgelegd. ,,Het is inderdaad vrij vreemd. Deze rechter zegt nu: je mag schieten. Zelfs op dit moment. Al hebben we besloten te wachten tot die andere zaak. De volgende rechter kan in theorie een andere beslissing maken. Al gaan we daar niet van uit", stelt zegsman Anne de Vries van de provincie Flevoland. Gedeputeerde Harold Hofstra benadrukt dat de tijd een grote tegenstander is, omdat - zoals deze krant eerder al meldde - het praktisch heel lastig wordt om alle herten op tijd af te schieten. ,,Eigenlijk hadden we nu al begonnen moeten zijn." In principe kan tot 1 maart geschoten worden. ,,Als we het aantal niet halen, moeten we een seizoen later door."

Mensen

Tot 1 januari ging het rijk over de Oostvaardersplassen tussen Almere en Lelystad, nu de provincie. Hofstra is daar, ondanks alle commotie die er rondom de Oostvaardersplassen is ontstaan, blij mee. ,,Beslissingen over deze natuurgebieden gaan mensen aan. Dat merk je. Dan hoort die beslissing ook dicht bij de burger te liggen, bij de provincie dus." Onlangs werd op het provinciehuis in Lelystad nog een verdacht pakketje neergezet, waardoor het terrein urenlang ontruimd was. Volgens Hofstra is er nog geen duidelijkheid over wie er achter die actie zat. ,,De politie is daar druk mee bezig."

Harm Niesen van de Faunabescherming, één van de partijen die bezwaar had gemaakt tegen het afschot, is teleurgesteld. ,,Eigenlijk is het vonnis heel vreemd. Je zegt feitelijk: schiet de dieren maar dood, want anders sterven ze in de winter." Niesen vermoedt dat alle commotie rondom het natuurgebied afgelopen winter een rol speelt in het vonnis. ,,Al is dat niet zo hardop gezegd. Die indruk krijg je wel."

Vee

De Faunabescherming pleitte eerder al voor het uitbreiden van het natuurgebied. Nu dat niet kan, wil de organisatie liever dat de paarden en koeien uit de Oostvaardersplassen worden verwijderd. ,,En niet de herten. Vee hoort eigenlijk niet in zo'n gebied", zegt Niesen. ,,Helaas heeft de rechter niets over dit alternatieve plan gezegd." Volgens Niesen is de situatie veranderd, toen de provincie de zeggenschap over het gebied kreeg. ,,Voorheen was dat het rijk. Nu merk je dat er andere belangen gaan spelen. Zo zijn er politici die er meer een recreatiegebied van willen maken. Dat heeft heel de discussie veranderd."

Onstabiel

Zegsvrouw Anita Reerink van Code Rood noemt het vonnis van de rechter 'verschrikkelijk'. ,,De moordloop gaat door. Waarom een loop? Omdat er een onstabiele populatie blijft. Je zult elk jaar opnieuw moeten schieten."