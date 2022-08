Schietpartij bij Iriszorg was wanhoopsdaad: ‘Het is afschuwelijk, maar er zit een hele andere kant aan Hans’

Oorlog Oekraïne LIVE | Graanschip kan Oekraïne niet verlaten door slechte weersom­stan­dig­he­den

Door de explosies dinsdag op een Russisch militair vliegveld op de Krim zijn zeker acht gevechtsvliegtuigen verwoest. Een analyse van satellietfoto’s door The New York Times ontkracht de officiële Russische lezing dat munitie is ontploft en dat er geen militair materieel beschadigd is. En het eerste schip met graan dat Oekraïne mocht verlaten sinds de Russische inval is met een volle vracht weer in Turkije aangemeerd. Blijf hieronder op de hoogte van de ontwikkelingen in Oekraïne via ons liveblog.

10:43