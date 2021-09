Schietverbod van tafel: jagers mogen in Gelderland tóch vizier richten op konijn, vos en vier vogelsoorten

Er mag in Gelderland weer gejaagd worden op Canadese ganzen, houtduiven, kauwen, konijnen, vossen en zwarte kraaien. Een nieuw faunabeheerplan is vandaag goedgekeurd door de Gedeputeerde Staten. Een opluchting voor jagers, een tegenvaller voor de Faunabescherming.

Dierenbelangenorganisatie Faunabescherming spande in 2019 al een zaak aan tegen het faunabeheerplan van de provincie Gelderland omdat ze vindt dat ‘jagers niet zomaar alles uit de weg moeten kunnen ruimen als het de boer in de weg’. Een maand geleden leverde dat een overwinning op in de rechtszaal. De rechter oordeelde dat het jagen op de dieren mag alleen als wordt aangetoond dat de soorten schade veroorzaken en dat is niet gebeurd in het faunabeheerplan van de provincie Gelderland.

En dus was het afschieten van de zes diersoorten niet langer toegestaan. Dat verbod gaat nu weer van tafel. De provincie schreef een nieuw faunabeheerplan, voorzien van meer onderbouwing. Dat plan is vandaag goedgekeurd.



De Gedeputeerde Staten verwijst naar het landelijke besluit om deze diersoorten vrij te stellen. Dat gebeurt wanneer de dieren niet in hun voortbestaan worden bedreigd en in het gehele land schade veroorzaken, bijvoorbeeld aan gewassen en flora of fauna. Volgens de Gedeputeerde Staten wijkt de situatie in Gelderland niet af van de landelijke situatie en dus zien zij geen reden hiervan af te wijken.

Hoger beroep

Tegen de eerdere uitspraak in augustus van de rechter werd beroep aangetekend. Naar verwachting neemt de Raad van State in de loop van 2022 hierover een besluit. Tot die tijd is nu het nieuwe faunabeheerplan van kracht.

De jagers reageerden eerder met grote ontsteltenis op het besluit van de rechtbank om het afschieten van deze diersoorten te verbieden. ,,Het is een groot probleem voor agrariërs en grondbezitters, want uiteindelijk kunnen zij de schade niet meer voorkomen, doordat jagers de schadeveroorzakende soorten niet meer mogen schieten”, verklaarde Julia de Vries namens de Jagersvereniging. ,,Hierdoor kunnen hun oogsten mislopen. Kraaien en kauwen kunnen het graan kapot pikken, of schade veroorzaken bij fruitsoorten. Ganzen kunnen grasland onder poepen, vertrappen en opeten.’’

Jagers moeten houtduiven overigens nog met rust laten. De vogel staat op de nationale wildlijst en daar gelden andere regels voor. Het jachtseizoen voor de houtduif gaat in vanaf 15 oktober.