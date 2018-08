Schijtende ooievaars dwarsbomen verkoop van villa van 1 miljoen euro

Ooievaars liggen in Zegveld behoorlijk dwars bij de verkoop van een villa. Een jong gezin schijt vanuit hun nest het dak van een te koop staande woning volledig onder. De eigenaren hebben ten einde raad een brief gestuurd aan de ooievaarsstichting in het dorp.