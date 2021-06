Schilderen met steentje voor steentje: ‘Je wordt er haast gek van’

Ze is eigenlijk helemaal niet creatief, toch sloeg Anita van Adelsbergen (46) uit Ede afgelopen jaar aan het ‘diamond painten’. Van Adelsbergen: ,,Het was een zware tijd. Mijn werk als tolk/vertaler, sportverslaggever voor radio en televisie en gedragstherapeute voor honden – het leven is te kort om maar één ding te doen - kwam bijna helemaal stil te liggen. Daarnaast ben ik al vier jaar op zoek naar een huis en woon ik tijdelijk bij mijn moeder in. Het is hopeloos op die woningmarkt. Ik had er echt behoefte aan om mijn gedachten te verzetten en zag vrienden ‘diamond painten’. Ik moet zeggen: het werkt heel meditatief en is zelfs een tikkeltje verslavend.”

Je lijmt met een pennetje piepkleine steentjes op een voorgedrukt canvas. Elk voorgelijmd vakje krijgt een andere kleur steentjes. Het resultaat is een glanzend schilderij op doek van een afbeelding naar keuze.



Van Adelsbergen liet voor haar werkstuk een foto van haar chowchow Clarence afdrukken. ,,Clarence werd een paar jaar geleden ziek, moest worden geopereerd, knapte aanvankelijk weer op, maar is uiteindelijk afgelopen augustus overleden. Nu heb ik dit schilderij van mijn lieve hond. In het begin vond ik al dat gepriegel met die kleine steentjes erg leuk. Maar het is ook een hels karwei. Je moet heel secuur en geconcentreerd werken. Ik dacht steeds ‘ik doe één zakje per keer’, maar pakte er dan nog een en nog een. Als je niet oppast krijg je zo vreselijk last van je nek en rug. Zodra er een steentje op de grond belandt, vind je het niet meer terug. Zo klein zijn ze. Je bent er gruwelijk lang mee bezig en je wordt er haast gek van. Soms wilde ik er helemaal mee stoppen, dus ik was blij toen het eindelijk af was.”



Van Adelsbergen had vier jaar geleden het plan om naar Engeland te emigreren, verkocht haar huis en betrok voor een paar maanden haar oude kinderkamer bij haar moeder. ,,Toen kwam de Brexit en werd Clarence ziek. Daarna kwam de coronacrisis en nu kan ik helemaal niet meer naar Engeland. Ik sta hier nog steeds op de wachtlijst voor een woning. Dit ‘domme’ werk leidt me gelukkig een beetje af. Misschien begin ik nog wel aan een nieuw schilderij, bijvoorbeeld van mijn droomhuis, haha!”