Schimmige aanbesteding: scheepswerf Kampen naar Europees Hof

Scheepswerf Thecla Bodewes in Kampen is naar het Europees Hof gestapt, uit onvrede over een deal met een Kroatische staatsrederij. Het Nederlandse bedrijf won maanden geleden een tender om twee tweedehands schepen te mogen leveren aan het Oostblokland, maar later werd die overeenkomst ineens door de Kroaten ingetrokken. ,,Dat kan natuurlijk niet”, zegt Thecla Bodewes.

De NRC publiceerde vandaag een artikel over deze kwestie. Volgens de krant gaat de regering in Kroatië onderzoek doen naar de aanbesteding van in totaal vier schepen. Naast de twee tweedehands veerboten van Thecla Bodewes, gaat het ook om twee gloednieuwe exemplaren van een bedrijf uit Gorinchem.

Kroatische media melden dat de deal met het bedrijf uit Gorinchem vooraf al besproken was, iets wat niet mag. In NRC zegt de scheepswerf in Zuid-Holland de zaak te onderzoeken. Bodewes denkt niet dat de deal die haar bedrijf uit Kampen maakte, punt van discussie is. ,,Al zou ik graag zien dat ze het onderzoeken, want er is wel wat misgegaan hier.”

Gloednieuw

Volgens Bodewes werd maanden geleden een deal beklonken. Zij won een tender en mocht twee tweedehands schepen verkopen. ,,Die schepen zijn overigens nog gloednieuw, nog geen jaar oud.” NRC meldt dat er een bedrag van 17 miljoen euro mee gemoeid is, maar Bodewes ontkent dat. ,,Het was veel lager, al weet ik niet precies meer hoeveel.”

Maanden later kreeg ‘Kampen’ ineens de mededeling vanuit Kroatië dat de tender ingetrokken werd. ,,Ze gaven niet echt een reden. Ja, iets met krassen op de schroeven. Maar ja, op elke tweedehands boot zit wel een kras. Bovendien hebben ze van te voren precies kunnen checken wat de staat van de schepen is. Ze hoefden niet nog gebouwd te worden…”

Klacht

Bodewes stapte vervolgens naar het Europees Hof om een klacht in te dienen. ,,Als je een publieke aanbesteding gewonnen hebt, kun je die niet zomaar intrekken. Daar zijn regels voor. In Kroatië is het blijkbaar een beetje een zooitje met dit soort aankopen. Kijk, zo’n tender voorbereiden kost enorm veel tijd en geld. Je moet aan talloze regels voldoen. Ik kan prima accepteren als we ‘m verliezen, maar niet als de aanbesteding uit het niets wordt ingetrokken. Gelukkig hebben we alles goed vastgelegd in contracten.”