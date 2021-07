Schip met zeer dodelijke concentratie giftig graan ligt in Veghelse haven: ‘Ging maar net goed voor bemanning’

coronavirus LIVE | Gezond­heids­raad positief over Moderna-vac­cin voor jongeren, 93% bloeddo­nors heeft antistof­fen

19:15 De coronadrukte in de ziekenhuizen is opnieuw toegenomen, maar het aantal nieuwe opnames van coronapatiënten was het afgelopen etmaal iets lager dan in de dagen daarvoor. In totaal behandelen Nederlandse ziekenhuizen nu 648 mensen met Covid-19. In het afgelopen etmaal was er sprake van 4506 nieuwe besmettingen en de Gezondheidsraad oordeelt dat ook het coronavaccin van Moderna kan worden gebruikt om jongeren vanaf 12 jaar te vaccineren. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog.