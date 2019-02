Schoenenfetisj prima ijsbreker voor Apeldoornse curator Trip

Het eerste wat de zojuist failliet verklaarde ondernemer ziet als hij zich met zware tegenzin voor zijn eerste gesprek met curator Trip meldt op het kantoor van Dommerholt Advocaten, is een plaquette vol pumps met hoge hakken. Doet ‘t altijd goed om het gesprek mee te beginnen en het ijs te breken, zegt de advocate lachend. Cadeautje van collega's, toen ze een paar jaar geleden haar kantoor kortstondig verliet.... ,,Die hoefden niet lang na te denken wat ze voor me moesten maken. Ik heb nu eenmaal een schoenenfetisj!’’

,,Ik ben mijn hele leven schoenenfan geweest en sinds je ook online goed kunt shoppen nam dat alleen maar toe. Omdat ik haast nooit thuis ben liet ik ze ook op kantoor bezorgen. Een keer per maand of zo. Herinner je je die Zalando-reclame? Nou, als er een pakketje was bezorgd kwam ik daar gillend op af... Slangenpatroontje of luipaard, roze, rood, blauw of zwart.... Ik heb ze thuis keurig op kleur gesorteerd. Een stuk of 75 paar’’, schat ze.