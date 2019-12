Schokkend: zo makkelijk koop je zwaar illegaal vuurwerk

Alles is al snel verdacht. Die blauwe sportwagen die verderop stilstaat, met de koplampen nog aan, is dat hem? En die auto van de handhaving even verderop, is die echt leeg? De verkoper weet waar we zijn, in welke auto we rijden. Op de wedervraag hoe we hem kunnen herkennen, krijgen we tot twee keer toe geen antwoord. Voor ons is hij niks meer dan een gebruikersnaam. Een paar nietszeggende letters.



Trrt. De mobiele telefoon trilt. Een nieuw bericht is binnengekomen via de versleutelde chatdienst Telegram. ‘Waar ben je’, vraagt de vuurwerkdealer. Tientallen seconden later wordt een pikzwarte Volkswagen Golf op twee meter afstand achteruit ingeparkeerd. De portier van de bestuurdersdeur zwaait open.