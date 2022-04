Schokkende verhalen over speciaal onderwijs: ‘Hij moest voor de klas zijn piemel laten zien’

Gevangene (19) overleden bij steekpar­tij jeugdgevan­ge­nis in Breda, jongen (18) aangehou­den

BREDA - Een 19-jarige gevangene is vrijdagmiddag bij een steekpartij in jeugdgevangenis Den Hey-Acker aan de Galderseweg in Breda overleden. Een 20-jarige gevangene werd voor medische zorg naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een 18-jarige gedetineerde aan als verdachte.

15 april