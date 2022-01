Scholen blij dat ze weer open mogen, zorgen bij ziekenhuis over versoepelingen

Het kabinet maakte maandagmiddag bekend dat basis- en middelbare scholen, evenals de buitenschoolse opvang, op 10 januari, weer open kunnen. Het hoger onderwijs zit dan nog in elk geval een week dicht: hierover wordt op 10 januari besloten. De reden hiervoor is dat onder jongeren en jongvolwassenen het aantal besmettingen nog niet hard genoeg terugloopt.

Of er ook nog andere versoepelingen komen, hangt af van het succes van de boostercampagne, zo liet demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge weten. Het goede nieuws is volgens hem dat het tempo inmiddels is opgeschroefd tot 1,5 miljoen prikken per week. ,,We gaan sneller dan we hadden gehoopt.’’