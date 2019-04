Scholen mogen hun leerlingen maximaal nog maar twee uur per dag naar een beeldscherm laten kijken

Nijmegen wil woontoren van 110 meter hoog aan rand van centrum

7:09 NIJMEGEN - Bij de Hezelpoort in Nijmegen-West, aan de rand van het stadscentrum, moet een woontoren van maximaal 110 meter hoog komen. De vraag is nu of investeerders eraan willen. Het gebouw met 35 verdiepingen zou het hoogste van de stad worden. Ter vergelijking: het Erasmusgebouw van de universiteit is 88 meter hoog.