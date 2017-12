Scholen weer dicht tijdens tweede lerarenstaking

De juffen en meesters willen een hoger salaris en meer geld om de werkdruk in het basisonderwijs tegen te gaan. Op 5 oktober staakten ze daarom ook al, maar dat heeft niet het gewenste resultaat gehad, vinden ze. De regering heeft 270 miljoen uitgetrokken voor salarisverhogingen en 450 miljoen om de werkdruk te verlichten, maar de leraren eisen 1,4 miljard.

De steun voor de staking onder ouders is flink gedaald, blijkt uit een niet-representatieve peiling onder 632 ouders van ouderorganisatie Ouders en Onderwijs. Voor de staking op 5 oktober gaf 83 procent van de ouders steun, nu is dat nog 48 procent. Ze vinden dat de kinderen de dupe zijn van de acties. Voor Theo van Altena, bestuurder van CNS Ede (14 scholen), is dat een reden om stakende juffen en meesters vandaag geen loon te betalen. ,,Je moet oppassen dat je de publieke opinie niet tegen je krijgt.”

Opvang

Opvang vinden is voor bijna niemand een probleem, blijkt uit de peiling van Ouders en Onderwijs. Dat is ook de ervaring van de schoolbesturen na de staking van 5 oktober. De meeste besturen boden opvang aan, maar daarvan werd nauwelijks gebruik gemaakt. Het schoolbestuur De BasisFluvius in Arnhem (36 scholen) hoefde de vorige keer voor maar zes van de bijna 9.300 leerlingen iets te regelen.

Activiteiten

In de regio worden activiteiten georganiseerd voor leerlingen. Zo is skatehal Waalhalla in Nijmegen vandaag speciaal geopend om kinderen trucs te leren. Ook zijn er steplessen. Hockeyclub Upward in Arnhem biedt een sport- en speldag voor kinderen van groep 3 tot en met 8.

Voor leraren die lid zijn van de vakbond, zijn er ook activiteiten. Leden van de Algemene Onderwijsbond kunnen tussen 10 en 12 uur naar het FNV-vakbondshuis aan de Steenbokstraat in Nijmegen komen. Leden van CNV Onderwijs krijgen een gratis bioscoopkaartje voor de film Wonder, die morgen vanwege de staking in meerdere cinema’s draait, waaronder Pathé in Arnhem en CineMec in Ede en Nijmegen.

Geen salaris

Anders dan bij de vorige stakingsdag, krijgen de leerkrachten niet allemaal hun loon doorbetaald. Uit een peiling van deze krant blijkt dat 30 procent van de schoolbesturen de stakende leraren niet betaalt. Het gaat om de meeste scholen in Ede, een groot deel van de scholen in Nijmegen en die in Wijchen en omgeving.

Er zijn ook scholen die uit principe niet meedoen aan de staking, waaronder de reformatorische scholen in de Betuwe. ,,We staan achter de zorgen, maar we zijn het als reformatorische scholen niet zo gewend om te staken”, zegt Riny van der Mark, bestuurder van Stichting Scholen met de Bijbel in de Betuwe, waaronder vijf scholen vallen. ,,Het gezag is over ons gesteld”, zegt hij. ,,Maar als je staakt, weiger je werk. Ben je je baas dan wel gehoorzaam?”

Niet staken

Als leerkrachten willen staken, wordt het ze niet geweigerd, maar er is geen belangstelling voor, zegt Van der Mark. Hij merkt op dat de ouders blij zijn dat de school gewoon open is vandaag. ,,Opvang regelen gaat zomaar niet, tegenwoordig.”