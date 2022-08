Scholier zwaargewond door slapende automobilist: ‘Je had, zeker als narcolepticus, gewoon niet meer in de auto moeten stappen’

column thomas verbogt Het is inmiddels zo normaal dat ik er niet eens meer op let

Altijd als ik contactloos sta te betalen, waait er lichte neerslachtigheid door me heen. Die is weer ontzettend verdwenen als ik het daglicht in loop, maar bij de betaalpalen heb ik er even last van, wat ook komt doordat ik mezelf meer vragen stel dan strikt noodzakelijk is.

