Schoolreisje dreigt te sneuvelen op scholen met veel arme leerlingen in Nijmegen: ‘Ik heb er écht last van’

‘Ik zat met mijn handen in het haar: hoe moest ik de sportles voor mijn kinderen in hemelsnaam betalen?’

DEN BOSCH - Als alleenstaande moeder in de ziektewet heeft Anna niet het geld om haar kinderen naar een sportvereniging of muziekles te sturen. Ze wordt geholpen door Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het fonds verwacht de komende periode meer aanmeldingen vanwege de coronacrisis. ,,Het is niet niks om te moeten erkennen dat je het financieel niet kunt bolwerken.”

6 juli