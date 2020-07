Schoonzoon ontving brief over vermiste Bert de Laat, 250 man aan zoektocht begonnen

Eerdere zoektochten naar de man, die depressief is, leverden niets op. Schoonzoon Jeroen Ligtvoet liet vrijdagochtend weten een anonieme brief te hebben ontvangen met veel details over De Laat. “Mogelijk is de brief afkomstig van een goede vriend of vriendin, of een hulpverlener die ondanks beroepsgeheim toch wil helpen.” Volgens Ligtvoet staan er gedetailleerde aanwijzingen over zijn schoonvader in de brief, maar geen concrete aanwijzingen over zijn verblijfplaats.