Schot in de roos: een foto van een rubber eendje

Ik moest even nadenken, alle boeken over Job hadden eendjes. Als Job erin wilde bladeren (omdat er foto’s van hem in stonden en een plaatje van zijn moeder achterop), vroeg hij om ‘boekje van de eend’.



Het kwam zo: in 2004 schreef ik mijn eerste column over Job, toen nog een baby. Een vormgever op de redactie moest een logo bedenken bij deze nieuwe serie. Hij koos een foto van een rubber eendje. Het bleek een schot in de roos: herkenbaar en ontwapenend. Maar het logo verloor zijn onschuld toen ik voor de cover van mijn allereerste verzamelbundel op zoek ging naar precies die gele eend. We wilden hem bestellen om hem in een bepaalde pose te fotograferen.