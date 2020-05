Schouten dreigt met sluiten slachterijen als sector boel niet op orde heeft

165 werknemers op straat door faillisse­ment gieterij Lovink in Terborg

12:30 TERBORG - Gieterij Lovink is failliet. Dat is maandagmiddag bekend geworden nadat het bedrijf in Terborg vorige week al uitstel van betaling had aangevraagd voor de bv’s Technocast en Handmouldings.