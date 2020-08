Schrappen van de ontslagboete voor bedrijven is geen goed idee

Belgische kunstenaar slaat gevangene dood: ‘Hij moet kortslui­ting hebben gehad’

7:02 Twee brandstichtingen, twee verkeersongevallen én een fatale aanval op een medegevangene. In drie weken tijd is kunstenaar Marc E. (63) uit Houthalen-Helchteren verantwoordelijk voor minstens twee doden, zijn link met een derde dodelijk slachtoffer wordt onderzocht. ,,Zo kennen wij Marc niet", klinkt het bedroefd bij zijn familie. ,,Hij moet een kortsluiting gekregen hebben in zijn hoofd."