Schrijnend tekort centralisten: 112-meldkamer Oost-Nederland gaat ‘burgers’ werven

LIVE LIVE | Geen vuiltje aan de lucht voor NEC bij FC Eindhoven, 0-2 door Musaba

21:21 EINDHOVEN - NEC hoopt in de laatste wedstrijd voor de winterstop een negatieve serie van drie verliespartijen op rij te doorbreken. De Nijmeegse ploeg, die lang in de race was voor de tweede periodetitel, is inmiddels afgezakt naar de tiende plaats in de eerste divisie.