Schrik om opvang Afghaanse evacués in Harskamp: ‘Dit kunnen we niet zomaar goedkeuren’

HARSKAMP - Inwoners van Harskamp maken plannen om te protesteren tegen de opvang van naar verluidt 800 Afghaanse evacués op de legerbasis in het dorp. Dat vertellen enkele bewoners. Ook is er een Facebookpagina opgezet tegen de opvang.

In het dorp is met enige schrik gereageerd op het nieuws dat maandagavond naar buiten kwam. Zo ontplofte de verschillende appgroepen, vertellen enkele inwoners. Er zijn plannen voor een protest. Details zijn nog niet bekend, als het al doorgaat.

Tegengeluid

De Facebookpagina heeft dinsdagochtend 129 volgers. Er staat geschreven: ‘Dit kunnen we niet zomaar goedkeuren en ons dorp laten volstromen met vluchtelingen en alle problemen die daar bij horen. Er is op dit moment weinig informatie beschikbaar over hoe dit allemaal geregeld wordt, deze pagina is om informatie te delen en om een tegengeluid te geven.’

Aankomst van Afghaanse evacués in de noodopvang in Zeist.

De eerste Afghaanse evacués komen deze dinsdag aan bij de Generaal Winkelmankazerne in de gemeente Ede. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) verwacht de groep aan het eind van de middag, laat een woordvoerder weten.

Derde noodopvang

Legerbasis Harskamp is de derde plek waar Afghaanse evacués worden opgevangen. De andere twee noodopvanglocaties zijn de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in Zoutkamp en in het dorp Huis ter Heide (Zeist).

Op Schiphol is dinsdagochtend om 08.40 uur een chartervlucht aangekomen met aan boord 184 evacués uit Afghanistan. Het is niet bekend hoeveel mensen uit het toestel Nederland als eindbestemming hadden. Er waren negen passagiers aan boord met een Nederlands paspoort.

De Tweede Kamer wil dat Nederland Afghanen opneemt die de Nederlandse missie hielpen als beveiliger of chauffeur, evenals bedreigde mensenrechtenactivisten.

Dit staat de vluchtelingen te wachten

Evacués met enkel een Afghaanse nationaliteit worden opgevangen in het Groningse Zoutkamp. Zij kunnen daar bij de GGD een beroep doen op medische of psychische hulp. Vervolgens behandelt de IND de asielprocedures.

Afghanen die in het bezit zijn van een Nederlands paspoort krijgen opvang in de buurt van het vliegveld. Aan meegekomen familieleden zonder Nederlands paspoort, wordt waar nodig een visum voor kort verblijf verstrekt. Ook wordt voor medische of psychische hulp gezorgd. Als zij zelf geen onderdak vinden, bijvoorbeeld bij vrienden, dan komen ze in een noodopvang.

Toelage

Evacués met Nederlands paspoort die niet over voldoende geld beschikken, krijgen een eenmalige tegemoetkoming voor de aanloopkosten en onder meer een wekelijkse toelage ten behoeve van voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven.

Evacués die ook een nationaliteit van een land uit de omgeving hebben, kunnen met hulp van een medewerker van de desbetreffende ambassade doorreizen vanaf Schiphol.