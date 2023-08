Schrik onder wandelaars groot na belagen vrouw in natuurgebied: ‘Voetafdruk stond in haar gezicht’

In­sta-pro­fiel van Politie Tiel opeens op zwart, maar agenten snappen zelf ook niet waarom

Waar is de Tielse politie ineens op Instagram gebleven? Het account - met meer dan 8000 volgers het grootste van de politie in het Rivierengebied - is offline. ,,Eigenlijk is onduidelijk waarom", zegt ook de politie.