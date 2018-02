Schurft neemt toe in Twente

ENSCHEDE - De GGD Twente ziet een toename van het aantal gevallen van schurft in de regio. Hoe groot de groei is, en of deze afwijkt van de landelijke stijging van deze huidziekte, is nog niet duidelijk.

Een vervelende, jeukende huidaandoening. Schurft is aan het toenemen en daarom vraagt de gezondheidsdienst GGD Twente extra aandacht voor de ziekte.

Huisarts

„We willen graag dat mensen die klachten hebben of contact hebben gehad met iemand met schurft, naar de huisarts gaan”, zegt Ben Skidmore, arts van de GGD Twente, “Voor vragen over hoe de ziekte wordt overgedragen, kan contact met ons worden opgenomen.”

Schurft is een besmettelijke huidaandoening die wordt veroorzaakt door de schurftmijt, ook wel scabiësmijt genoemd. Bij schurft wordt de huid rood en zwelt op met blaasjes en bultjes. De belangrijkste klacht is jeuk. Deze jeuk kan over het hele lichaam optreden, maar komt met name voor in de handpalm, de huid tussen de vingers, de pols, de elleboog, de voet en de geslachtsdelen. De klachten zijn ’s avonds, ’s nachts in bed en bij warmte het ergst.

Geen grote uitbraak

De GGD onderzoekt momenteel hoe sterk de toename is en wat de oorzaken van de groei kunnen zijn. „We krijgen er in elk geval meer vragen over, in heel Nederland en Twente is daar geen uitzondering op. We kunnen echter nog niet van een grote uitbraak spreken”, zegt Skidmore.

Schurft gaat niet vanzelf over en is besmettelijk bij huidcontact. Afhankelijk van de ernst van de klachten zijn meerdere behandelmethoden mogelijk, onder meer met zalf. Volgens Skidmore krijgt de GGD vooral vragen over de gewone vorm van scabiës en geen enkele over minder voorkomende soorten als Crustosa, met sterke korst- en schilfervorming.

Kleren