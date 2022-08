Scooterrijder (17) met achterop ‘kkr wout’ krijgt eerste hulp van politie en ambulance

Een scooterrijder (17) - met een opruiende tekst op zijn spatbord - is in de nacht van dinsdag op woensdag aan de Schenkelsedreef in Spijkenisse op een auto gebotst. De politie en ambulancebroeders verleenden de gewonde tiener eerste hulp.

Op zijn spatbord had hij ‘kkr wout pak me dan’, geschreven. ‘Kkr wout’ is een scheldwoord dat staat voor ‘kanker politieagent’.

De auto kwam van de Dijkgraaf en sloeg linksaf de Heemraadlaan op, terwijl de scooterrijder vanaf de Schenkelweg richting de Dijkgraaf ging. Hierbij reed de scooter tegen de auto aan. De scooterrijder reed zonder rijbewijs op een opgevoerde scooter. Ook droeg hij geen helm, zo meldt de politie op Facebook. Bij het ongeluk brak hij zijn been.

De agenten hopen dat het ongeluk ‘een wijze les’ voor de jongen is. ,,Heel zijn scooter ligt nu in puin en hijzelf ook, maar dit had veel slechter kunnen aflopen.”

Met de onvriendelijke tekst op het spatbord is de politie uiteraard niet blij. ,,We hebben eerste hulp bij je verleend en je ouders mogen vertellen dat je een aanrijding hebt gehad. Knoop dat ook even goed in je oren.” Het Facebookbericht wordt afgesloten met een beterschapswens aan de jongen.

De scooter raakte flink beschadigd bij het ongeluk.