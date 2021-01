Scooterrijder trapt agent van de fiets en gaat ervandoor

Het gebeurde allemaal op zaterdagavond 31 oktober in de Zwolse wijk Assendorp. De scooterrijder negeerde op de Assendorperstraat een stopteken van een politiebusje en sloeg een weg in die was afgesloten. De agent pakte een fiets uit zijn busje en zette de achtervolging in.



Iets verderop trapte de scooterrijder tegen het voorwiel van de agent, die daardoor ten val kwam. De dader ging er op zijn rode scooter vandoor en de politie wil nu graag weten of iemand de scooterrijder kent, of wie er een vergelijkbare scooter heeft als op de foto hierboven.