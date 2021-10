Seks in het water: verkrachting of vrijwillig? Man (21) ‘probeerde afstand te houden’

Ophef over 12 appartemen­ten in Millingen: buurt boos, maar dorpsjonge­ren enthousi­ast

13:22 MILLINGEN - Er is ophef over het plan van woningcorporatie Waardwonen om aan de Margrietstraat in Millingen twaalf tijdelijke appartementen voor jongeren te bouwen. De jongeren zijn blij, maar omwonenden - ‘wij weten van niks’ - voelen zich overvallen. Waardwonen gaat nu nogmaals in overleg met de buurt in een poging wat rimpels glad te strijken.