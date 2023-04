Seks, lachgas en vreemdgaan leiden tot overval op vrouw (19): ‘Als je levend het chalet wil verlaten, ga je veel geld betalen’

BREDA/WOUWSE PLANTAGE – Twee jonge vrouwen in de rechtszaal donderdagmiddag. Allebei van goede komaf, maar na een heftig voorval staat de één als verdachte terecht en zit de ander er als slachtoffer. Een verhaal over hoe liefde, seks, lachgas en vreemdgaan uitmonden in een traumatische overal in een chaletje in Wouwse Plantage.