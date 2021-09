Sekstoerist (70) uit Nijmegen zou met pedonetwerk vooral in Azië jongetjes hebben misbruikt: ‘Ontluisterend en gevaarlijk’

ROTTERDAM/ NIJMEGEN - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in het zedenonderzoek 26Crapo vandaag in de rechtbank Rotterdam 10 jaar en tbs met dwangverpleging geëist tegen een 70-jarige Nijmegenaar.

Het OM verdenkt de man, deel uitmakend van een internationaal netwerk van pedoseksuelen, van het plegen van ontucht met dertien verschillende minderjarige jongens in verschillende landen.

Kinderporno

In een aantal gevallen ging dat misbruik gepaard met het seksueel binnendringen van het lichaam en vervaardiging en uitwisseling van kinderpornografische afbeeldingen. Het gaat om de periode 2004 tot en met 2010 in Vietnam, Sri Lanka, Oekraïne, Moldavië en India.

De verdachte was al bekend bij de politie. In 2002 is hij veroordeeld voor ontucht met een 7-jarig jongetje en in 2012 voor bezit van kinderporno. In 2003 is hij door de rechtbank Arnhem vrijgesproken van het bezit van kinderporno, maar deze zaak heeft destijds wel tot zijn ontslag bij zijn werkgever geleid.

Quote Als gelijkge­stem­den bleken zij elkaar te hebben gevonden in het afreizen naar veelal Aziatische landen waar ze hun focus op maar één ding lag: met zo veel mogelijk jonge jongens seks hebben

De Nijmegenaar heeft destijds een ontslagvergoeding van 80.000 euro meegekregen. Sindsdien is hij niet meer in verband gebracht met pedoseksuele delicten.

Tot het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie in oktober 2019 het strafrechtelijk onderzoek onder de naam Crapo opstartte. De politie heeft de woning van 70-jarige drie keer doorzocht en diverse versleutelde gegevensdragers in beslag genomen. De Nijmegenaar had deze versleutelde apparatuur in zwart folie gewikkeld en verstopt achter een radiator. In februari 2020 is hij aangehouden en ingesloten. Onderzoek naar de gegevensdragers loopt nog.

Reisverslagen

Volgens het OM is de Nijmegenaar ‘een man van routine en ordening’. De officier van justitie zei in de rechtbank: ‘Zo houdt hij op zijn reizen van dag tot dag gedetailleerde reisverslagen bij, waarmee hij ongewild de politie enorm heeft geholpen’.

‘Zijn ogenschijnlijk rustige vermaak op het internet heeft een heel duister karakter’, stelt de officier van justitie op basis van politieonderzoek. ‘Zijn vrienden zijn stuk voor stuk veroordeelde kindermisbruikers. Zij maken net als hij reizen naar verre landen om daar eenvoudig en veelvuldig seksueel toegang tot jongetjes te krijgen en daarvan kinderpornografische fotobeelden te maken en uit te wisselen met andere veelal West-Europese kindersekstoeristen’.

Onderling communiceerden zij regelmatig via versleutelde berichten. Het gaat om zowel foto’s van ontuchtige handelingen met minderjarige jongetjes als om foto’s waarop de kinderen naakt poseren.

Niet zelden zorgde de verdachte ervoor dat de familie van zo’n jongetje financieel afhankelijk van hem werd. Hij leende hen geld en logeerde in ruil daarvoor bij hen. Ook bood verdachte cadeaus aan, zoals T-shirts of digitale gadgets, mochten de jongetjes games spelen op meegebrachte devices of maakte hij uitstapjes met hen naar bijvoorbeeld een strand, pretpark of zwembad. Zo zette hij, volgens het OM, de minderjarigen volledig klem.

Internationaal netwerk van pedoseksuelen

Tijdens het onderzoek is er veel contact en overleg geweest met buitenlandse opsporingsdiensten, zoals de Britse, Belgische, Noorse en Canadese politie.

Uit de onderzoeken is gebleken dat de Nijmegenaar niet solo opereerde, maar lange tijd deel heeft uitgemaakt van een internationale groep van pedoseksuelen. Zij hadden niet alleen via internet en het darkweb contact met elkaar, maar ontmoetten elkaar ook fysiek.

Seks

De officier van justitie: ‘Als gelijkgestemden bleken zij elkaar te hebben gevonden in het afreizen naar veelal Aziatische landen waar ze hun focus op maar één ding lag: met zo veel mogelijk jonge jongens seks hebben. En daar ook foto’s van te maken om er eenmaal weer thuis nog eens van te kunnen nagenieten.’

Meerdere internationaal actieve pedoseksuelen uit de vriendenkring van de man zijn inmiddels in hun thuisland veroordeeld tot forse gevangenisstraffen.

De officier van justitie merkte op dat bij de verdachte een groot aantal versleutelde gegevensdragers is aangetroffen waaraan op dit moment nog onderzoek plaatsvindt. ‘Dit onderzoek neemt veel tijd in beslag en zal ook na deze zitting vandaag worden vervolgd. Mogelijk levert dat bewijs op voor meer strafbare feiten.’

Ontluisterend en gevaarlijk

Het OM bestempelt het handelen en de visie van de Nijmegenaar als ‘ontluisterend en gevaarlijk’. Het OM vreest voor herhaling, mede op basis van onderzoeken van deskundigen naar de psyche van verdachte. Maar ook omdat is gebleken dat verdachte de ernst en traumatische gevolgen voor de slachtoffers van zijn handelen niet inziet.

‘Feitelijk behandelde hij zijn slachtoffers als wegwerpartikelen, zonder enige vorm van respect voor hun lichamelijke of persoonlijke integriteit en seksuele ontwikkeling’. Een langdurige gevangenisstraf is daarom op zijn plaats, meent het OM.