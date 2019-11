Sensoren in water tegen drugsafval? Gelderse partijen willen hardere aanpak ondermijning

ARNHEM - De provincie Gelderland zou meer werk moeten maken van de aanpak van ondermijning. Innovatie is daarbij het antwoord, denken de fracties van de VVD en ChristenUnie. De partijen pleiten onder meer voor sensoren die onzichtbare drugsafvaldumpingen in afvalwater kunnen signaleren.

De VVD en ChristenUnie hebben Statenvragen gesteld, naar aanleiding van publicaties van De Gelderlander over het toegenomen aantal drugslabs in Oost-Nederland. Het oosten van het land zou uitgroeien tot ‘narco-regio’; pillen die op festivals in Amsterdam worden geslikt, zijn hier gemaakt. Fractievoorzitters Frederik Peters (VVD) en Dirk Vreugdenhil (CU) spreken nu van ‘zorgwekkende berichten over de harde criminaliteit in onze provincie’.

Actieplan blijft uit

De fracties sporen de provincie aan met een eenduidige, integrale aanpak van ondermijning te komen. Daarbij zou de nadruk ook moeten liggen op preventie: ‘Signalen dat bijvoorbeeld jongeren en studenten geronseld worden om een bijdrage te leveren in de criminele drugsindustrie zijn al langer aanwezig en baren ons grote zorgen’, stellen Peters en Vreugdenhil.

Het provinciebestuur zou dit najaar met een actieplan tegen ondermijning komen. ,,Dat is het nu”, zegt Peters. ,,Maar we hebben daar nog niks van gezien.” De vragenstellers willen daarom weten wat de status is van het plan van aanpak. ,,Hopelijk lokken we hiermee een voorzetje daarvoor uit.”

Slimmer gaan werken

Vanwege het teruglopende aantal manschappen bij politie en justitie, zou Gelderland in moeten zetten op innovaties om signalen van drugscriminaliteit eerder te herkennen. ‘Te denken valt aan het grondig analyseren van beschikbare data’, schrijven de fractievoorzitters. Ook pleiten ze voor sensoren die onzichtbare drugsafvaldumpingen in het riool kunnen signaleren.