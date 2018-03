'Serieverkrachter dealde in drugs tijdens detentie'

BREDA/ ROOSENDAAL - De tot dertien jaar veroordeelde serieverkrachter T.K. uit Roosendaal zou afgelopen maand voorwaardelijk vrij zijn gekomen. Maar het Openbaar Ministerie is daar faliekant op tegen en wil uitstel van een halfjaar. Volgens de reclassering is het risico van herhaling groot.

De nu 32-jarige man is veroordeeld voor twee brute verkrachtingen en gewelddadige pogingen daartoe in Roosendaal en omgeving, in 2008 en 2009. ,,Meneer moet absoluut worden behandeld voordat hij naar buiten gaat”, zei een vertegenwoordigster van de reclassering vrijdag tegen de rechtbank in Breda.

K. had op 16 februari tweederde van zijn straf uitgezeten. Normaal gesproken zou hij daarom voorwaardelijk in vrijheid zijn gesteld. Maar officier van justitie Eva van Aalst wil dat hij langer wordt vastgehouden. Saillant in deze zaak is dat de rechtbank in Breda de man in 2010 tien jaar cel opgelegde én tbs met dwangverpleging. Maar het gerechtshof in Den Bosch schrapte in 2014 die tbs. Het hof vond dat er te weinig aanwijzingen waren dat de verdachte een ziekelijke stoornis had, zoals ‘hyperseksualiteit’.

Drugs

Inclusief het voorarrest van ongeveer een jaar, heeft hij nu tweederde van zijn straf uitgezeten. Maar volgens het OM is K. meermaals in de fout gegaan. Hij werd tijdens zijn detentie tien keer overgeplaatst. De laatste periode zat hij voor behandeling in forensisch psychiatrische centra. Maar hij zou onvoldoende gemotiveerd zijn geweest voor behandeling. Ook zou hij drugs hebben gebruikt en hebben gedeald. Zijn verloven werden ingeperkt. De behandelaars vonden de risico’s te groot. Nu zit hij weer in de PI in Vught.

Zijn advocaat Floris Holthuis betwist dat er sprake was van ‘ernstige misdragingen’. Volgens hem levert een halfjaar cel ‘niets extra’s op’. Hij bepleit klinische behandeling in Brabant, want daar heeft zijn cliënt z’n sociale netwerk. K. zei vrijdag dat hij een nieuwe start wil maken, temeer daar hij een vriendin heeft en een kind van negen.

