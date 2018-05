SGP: Laat eigenaren grond na drugsdumpingen niet in de kou staan

update Koelbloedi­ge Kevin stuurt gewapende overvaller weg

14:42 ARNHEM - Een gewapende overval op cafetaria Plaza Kolibrie in Arnhem is gisteravond mislukt. Volgens de politie zorgde het 'heldhaftig optreden' van een aanwezige ervoor dat de dader zonder buit vertrok. Die is sindsdien spoorloos.