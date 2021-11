SGP’er Joan kon eindelijk zijn adoptiezoon ophalen in Zuid-Afrika. Nu zitten ze daar vast

Het is de tweede maal dat corona de adoptieplannen doorkruist. Jarenlang waren Van Burg en zijn vrouw Marleen bezig met de procedure om een adoptiekind toegewezen te krijgen, toen in februari 2020 het verlossende woord kwam: in Zuid-Afrika wachtte een zoon, Elijah.

Elijahs jongenskamer in Terneuzen is al een paar jaar helemaal ingericht. In april 2020 zou het echtpaar naar Zuid-Afrika vliegen om Elijah op te halen. En toen kwam corona: het luchtruim ging dicht, Van Burg kon niet weg. ,,Vanaf het moment dat je weet wie het is, voelt het als je kind”, vertelde Van Burg in januari 2021 aan deze krant. ,,We zien ook beelden van hem, maar rechtstreeks contact mag nog niet. De huidige omstandigheden maken het wel erg moeilijk. Het is spannend. We wachten op een datum dat we daar naartoe mogen.”