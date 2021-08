Shariel (21) gaat op vakantie naar Curaçao en wordt direct uitgezet: ‘Foutje van de gemeente’

Moeder Andju Jamal (43) moet er nog steeds van bijkomen. Het was verre van een vrolijke start van de vakantie. Het Haagse gezin ging met zijn drietjes op vakantie: Jamal, haar vriend en haar zoon Shariel (21). Eindelijk, na een razend druk jaar, zouden ze in de allerlaatste week van de zomervakantie wat tijd samen hebben. ,,In deze coronaperiode heb ik het risico genomen twee nieuwe locaties voor kinderopvang te openen, naast een livestreamstudio in Rijswijk. Shariel studeert technische wiskunde en moest ineens overschakelen op online onderwijs. We hebben allebei een druk leven, daarom keken we hier zo naar uit.”