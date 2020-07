Shorttrack - en schaatswereld neemt afscheid van Lara van Ruijven

Sergio (32) sterft vijf weken na vervulling laatste wens: met zijn meisjes naar Plopsaland

19:45 Het Belgische pretpark Plopsaland De Panne, dat eigenlijk nog dicht was, opende vorige maand speciaal de deuren voor een bijzondere gelegenheid. De 32-jarige Sergio Molina Cabanillas, vader van twee jonge kinderen, was terminaal ziek en had één laatste wens: nog één keer met zijn gezin genieten van het pretpark. Wachten tot de heropening ging niet, hadden de artsen ingeschat. En ze kregen gelijk.