Sieneke is trots op zoontje en Rob Jetten zegt wat hij stom vindt

Wat vindt Rob Jetten stom? Dat doet de D66-leider uit de doeken in de L’Homo, de homo-editie van het bekende tijdschrift Linda. In het deze week verschenen blad schrijft hij in de ‘Stom’-rubriek over zijn afkeer van warm fruit op pizza en over zogenaamde ‘homogenezers’. De meest opmerkelijke? Te veel limoncello. Willen we alles over weten.

Zangeres Sieneke is een trotse moeder. Haar zoontje Dani, waar ze vorig jaar februari van beviel, loopt inmiddels. Dat bijzondere moment moet de Nijmeegse uiteraard even vastleggen op camera.

Thomas Olde Heuvelt is ook trots. Maar dan op zijn nieuwste boek Echo. De Beekse schrijver heeft de opvolger klaar van HEX, zijn horrorthriller die eerder nog door Stephen King briljant werd genoemd. Zijn boek presenteert - en signeert - hij op 10 mei in het Amsterdamse Pakhuis De Zwijger. Wordt het net zo'n ongekend succes?

Wie zit daar naast Guido Weijers? Hé, het is John Lennon! Op het moment is hij gewoon in Nederland, maar de Boxmeerse cabaretier deelt op zijn Instagram een kiekje waar hij poseert naast het standbeeld van de Beatle in het Cubaanse Havana.

De normaal zo nuchtere volkszanger Frans Duijts ziet er maar nerveus uit, in een filmpje dat hij deelt op zijn Instagram. Wat wil je ook, als je naar de tandarts moet. Gelukkig hoeft de Tielenaar slechts een vulling te laten vervangen.

Het is het best scorende duo van dit moment: het Achterhoekse duo Suzan & Freek staat nog steeds op nummer 1 met de megahit Als het avond is. Ondanks een bomvolle agenda, nemen ze - gelukkig - ook nog tijd om zelf te ontspannen. Ze genoten deze week bijvoorbeeld van een avondje Danny Vera in Carré.

Daphne Deckers neemt het er al helemaal goed van. Samen met haar man, tennisser Richard Krajicek, geniet het voormalige model uit Persingen van een goed diner in Tokyo. Niet alleen het eten, ook het uitzicht buiten is om van te smullen...

De Beuningse rolstoeltennisster Marjolein Buis maakt een merkwaardige handbeweging, samen met een groepje Koreanen. Toch hoeven we niet te speculeren wat ze bedoelt. Met het handgebaar beeldt ze liefde uit, op de manier waarop de Koreanen dat doen. Ze is in Korea met een team dat meedoet aan het Seoul Korea Open.